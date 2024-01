Interested in which NBA players were the stars in yesterday's games? We have checked out all the stats, and have collected the top performances for you in this article.

Watch the NBA, other live sports and more on Fubo! Use our link to sign up for a free trial.

January 3 Points Leaders

Name Team Opponent Points Paolo Banchero Magic Kings 43 Luka Doncic Mavericks Trail Blazers 41 Malik Monk Kings Magic 37 Bojan Bogdanovic Pistons Jazz 36 Jordan Clarkson Jazz Pistons 36 Devin Booker Suns Clippers 35 Julius Randle Knicks Bulls 35 Anthony Edwards Timberwolves Pelicans 35 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Hawks 33 Paul George Clippers Suns 33

January 3 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Domantas Sabonis Kings Magic 23 Isaiah Hartenstein Knicks Bulls 20 Jarrett Allen Cavaliers Wizards 19 Anthony Davis Lakers Heat 17 Andre Drummond Bulls Knicks 16 Kevin Love Heat Lakers 14 Clint Capela Hawks Thunder 14 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Hawks 13 Nicolas Claxton Nets Rockets 13 Keegan Murray Kings Magic 12

Catch NBA action all season long on Fubo!

January 3 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Jalen Brunson Knicks Bulls 13 Cade Cunningham Pistons Jazz 12 Domantas Sabonis Kings Magic 12 Tyrese Haliburton Pacers Bucks 12 Trae Young Hawks Thunder 11 James Harden Clippers Suns 11 Fred VanVleet Rockets Nets 10 LeBron James Lakers Heat 9 Mike Conley Timberwolves Pelicans 9 Malik Monk Kings Magic 9

January 3 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Walker Kessler Jazz Pistons 6 Anthony Davis Lakers Heat 5 Isaiah Hartenstein Knicks Bulls 5 Jakob Poeltl Raptors Grizzlies 5 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Raptors 4 Tyrese Haliburton Pacers Bucks 3 Dereck Lively Mavericks Trail Blazers 3 Clint Capela Hawks Thunder 3 Goga Bitadze Magic Kings 3 Khris Middleton Bucks Pacers 2

Rep your team with officially licensed NBA gear! Head to Fanatics to find jerseys, shirts, and much more.

January 3 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Alex Caruso Bulls Knicks 4 Caleb Houstan Magic Kings 4 Jalen Johnson Hawks Thunder 4 Jalen Williams Thunder Hawks 4 Kyle Lowry Heat Lakers 4 Alperen Sengun Rockets Nets 3 Bam Adebayo Heat Lakers 3 Tyler Herro Heat Lakers 3 Aaron Nesmith Pacers Bucks 3 Kris Dunn Jazz Pistons 3

January 3 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Bojan Bogdanovic Pistons Jazz 8 Malik Monk Kings Magic 7 Max Strus Cavaliers Wizards 6 Jalen Suggs Magic Kings 6 Coby White Bulls Knicks 6 Fred VanVleet Rockets Nets 6 Paolo Banchero Magic Kings 6 Paul George Clippers Suns 5 Alec Burks Pistons Jazz 5 Immanuel Quickley Raptors Grizzlies 5

Get tickets for any NBA game this season at Ticketmaster!