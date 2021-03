Results of Saturday’s state cheer competition in Minot

MINOT, N.D. - Local cheer squads came home with hardware from Saturday’s state competition at the Minot Municipal Auditorium including Minot, Stanley, DLB, and Rugby.

Class A Cheer/Dance Routine

1. 341 - Dickinson

T2. 278.5 - Minot and Bismarck Century

4. 259.5 Bismarck Legacy

5. 250 - Williston

6. 241 - Fargo North

Class A Game Day

1. 168 - Dickinson

2. 145.5 - Minot

3. 121 - Bismarck High

4. 92 - Mandan

5. 89 - Valley City

Class A Stunt Groups

1. 108 - Fargo North

T2. 99.5 - Minot Maroon and Williston

4. 97 - Minot Gold

5. 93.5 - Bismarck Century

Class A Jump-off Winner

Kianna Baca, Dickinson

Class A All Around Individual Cheerleader

1. 112.5 Isabella Brown, Dickinson

2. 111.5 Lauryn Ollerman, Dickinson

3. 100.5 Mickee Franck, Bismarck High

4. 85.5 Hannah Ripplinger, Bismarck Legacy

5. 83 Brynn Wimmers, Bismarck Century

6. 75.5 Shay Green, Minot

Time Out Cheer

1. 165.5 - Minot

2. 156.5 - Bismarck Century

3. 142 - Mandan

4. 140.5 - Bismarck Legacy

5. 127.5 - Bismarck High

6. 122.5 - Williston

Class B Cheer/Dance Routine

1. 255.5 Stanley

2. 241.5 May-Port CG

Class B Game Day

1. 92 - Killdeer

2. 84.5 - Stanley

3. 76.5 - Des Lacs-Burlington

Class B Stunt Groups

1. 115.5 Rugby

T2. 108.5 Des Lacs-Burlington and Stanley Dinomites

3. 61 Stanley Stars

Class B All Around Individual Cheerleader

1. 87.5 Madilyn Hunting, Stanley

2. 86 Dara Snqui, Killdeer

3. 83.4 Kylee Morrison, South Prairie

4. 78 Kitara Schark, May-Port CG

5. 65.5 Mia Campana, DLB

6. 65 Brandi Linner, May-Port CG

Class B Jump-off Winner

Slestia Walkup, Bishop Ryan

Minot also won the Team Scholar Award with a 3.7 composite grade point average.

